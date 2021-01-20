1920年台北實施市制，今年已是下一個百年的開始，台北市政府觀光傳播局與知名圖像品牌-黃阿瑪的後宮生活攜手策劃的「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，為回應廣大粉絲的熱情，特別將展期延長到2021年2月27日，讓展覽中化身為1920年代不同角色的黃阿瑪與後宮六貓陪伴大家迎接嶄新的一年。

延展期間更推出集滿特展限定圖像紀念章，兌換「新版悠遊卡貼」活動，觀展民眾只要在展區集滿7枚紀念戳章，即可至一樓服務台兌換2021專屬的新版悠遊卡貼1張，超卡哇伊復古造型黃阿瑪與後宮六貓化身為百年人物，讓你穿越時空回到百年前感受當時市民生活，想收藏的粉絲趕緊趁早前往觀展，將可愛的限定黃阿瑪悠遊卡貼收在皮夾天天使用吧！每日限量兌換，把握展期前往觀展。 觀傳局指出，特展為使民眾充分感受1920年代摩登文化，模擬1920年代的台北市自來水系統「防疫勤洗手‧搶修供水系統」互動遊戲，遊戲中觀展民眾可以獨自或與親朋好友一起接受任務，透過多點投影互動，一起完成1920年的自來水系統搶修任務與養成勤洗手習慣。

這次特展將一百年前的建築特色與文化風情融入於展覽硬體設計之中，展現了當年各具特色的復古風貌，除黃阿瑪外，有更多後宮角色化身1920年代樣貌在展覽中等你，帶領你穿越時空的迴廊，認識1920年代的台北摩登文化，體驗當年台北市民的生活日常。

展出期間深受親子喜愛，擄獲廣大貓奴好評，可愛萌翻天的黃阿瑪與後宮六貓大型背板也成為新一代拍照熱點。不論是對1920年摩登文化、復古場景、生活日常感興趣的民眾，或是廣大的瑪民，都絕對不能錯過「黃阿瑪相遇1920台北市」特展。 台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，即日起延長到2月27日，歡迎民眾、學校團體與瑪民前往參觀。更多活動訊息請上台北探索館官網查詢。

(中時 )