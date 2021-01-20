隔離病房內的污染

在隔離病房的醫護人員，其實每天都會和COVID19群魔混在一起，環境非常險峻，科學家發現一般隔離病房和重症隔離病房，到處都有可能是污染源，有些還汚染跑到了隔離病房之外呢！

◎隔離病房的環境污染

1.空氣

重症隔離病COVID19 陽性率：35%

一般隔離病COVID19 陽性率：12.5%

2.空調

重症隔離病COVID19 陽性率：66.7%

一般隔離病COVID19 陽性率：：8.3%

3.空間

排風囗處COVID19 陽性率：35.7%：

病室內COVID19 陽性率：44.4%

醫生值班室內COVID19 陽性率：12.5 %

隔離病房的物品污染。（圖／翻攝自黃軒VOCUS）

◎隔離病房的物品污染

1.電腦設備／COVID19 陽性率：75%

在「重症隔離病房」最易污染，最髒的就是：電腦滑鼠、鍵盤等電腦設備。

在「一般隔離病房 」 最易污染，最髒的也是：電腦滑鼠、鍵盤。

病房 」 最易污染、最髒的是電腦滑鼠和鍵盤。（圖／翻攝自黃軒VOCUS）

2.垃圾桶／COVID19 陽性率：60 %

3.病床把手／COVID19 陽性率：42.9%

4.隔離病房的門把／COVID19 陽性率：8.3%

5.囗罩衣物

哪裡最容易發生污染？

在隔離病房，我們都會簡單分成汚染區、半汚染區和清潔區。

汚染區 : 通常就是病室區，病人治療的地方。

半污區：脫下防護裝備的地方。

清潔區：離開以上的地方。

研究發現，最容易發生醫護人員受汚染的地方就是在「半汚區」，也就是說醫護人員脫下防護裝備，是比穿上防護裝備更危險，義大利研究人員發現在半污區的COVID19陽性率為50%，都比「污染區」還更高。

在半汚區，也就是在醫護人員脫下防疫裝備，在此處的乾式洗手液，是100%受到汚染的，而這裡的區域，一半的門把都沾滿了COVID19 病毒。

◎隔離病房外的污染

1. 藥局

國外的研究發現，當對全院的地板做COVID19的研究，發現藥局的地板，竟然是100%完全被病毒汚染啊！但明明藥局都沒有病人，地板上怎會都是COVID19 病毒？後來才想到是「鞋底」。且早就有文獻資料告知COVID19病毒，可在鞋底活上好幾天。

果然查到一半（50%）曾到隔離病房的醫療人員的鞋底下，都有COVID19 病毒，原來病毒是隨這些醫療人員，踩出了隔離病房的。

2.一般病房

國外的文章發現在隔離病房的醫療工作人員，平均得到COVID19的感染機率是8.3%，而在一般病房工作的醫療人員，得到COVID19的感染機率是3.4%而已。進一步分析，不同職別，發現有差別的：

醫師：

在隔離病房感染機率是4.4%

在一般病房感染機率是21.4%

護理師：

在隔離病房感染機率是10.2%

在一般病房感染機率是3.4%

清潔工：

在隔離病房感染機率是10.2%

在一般病房感染機率是0%

在一般病房，清潔工反而最安全的！

在隔離病房中清潔人員 (9.1%) 的感染機率比醫生 (8.0%) 和護理人員 ( 6.3% ) 更高；在非隔離病房的醫生（21.4%）發生感染率，是比隔離病房的醫生（4.4%）更高。

就像那位醫生戴一般外科口罩，因為在非隔離病房，而在案838醫師接觸下，他就容易被汚染到了。主要可能是在非隔離病房的醫生沒有全套防護的。

◎醫療人員NG行為，導致自己被感染

-家中有人確診，而被感染

-防護裝備，穿脫不當

-在休息室，和其他醫療人員交談超過15分鐘

-和其他醫療人員在近距離（1m)內，一起吃飯

-工作時，沒有保持安全距離。

-替確診病人做檢查

◎飛沫傳染是怎麼一回事

1.吸入飛沫

明明醫護人員都有戴口罩，怎麼會相互傳染？大家都以為是醫護互相咳嗽，才得吸入飛沫感染。其實這種機會，不要說醫院，在捷運車廂內只要清喉，類似咳嗽聲音，周遭的人有戴口罩，大家都會遠離你。但只要有戴口罩，面對面咳嗽，吸入飛沫的機就減低很多，但現在多是無症狀感染，這些感染病毒在環境中製造汚染，也就是「手指頭才最危險！」

接觸飛沫感染。（圖／翻攝自黃軒VOCUS）

2.接觸飛沫

在重症隔離病房、在一般隔離病房中，最髒的東西就是滑鼠和鍵盤，這些都是醫生、護理人員共用的，很顯然接觸案838留在手指頭的飛沫傳播，就成主要途徑之一了。當案838回醫院用電腦打病歷，護理人員又用案838用過的滑鼠和鍵盤打報告，接下來就是人類自然反射動作「挖鼻孔」。

3.挖鼻動作

我們在沒有人的情況下、在私人空間中，常常會不自覺接觸到眼鼻嘴耳還有脖子，「你每小時，會有三次機會挖鼻孔、四次機會碰嘴巴，甚至連耳朵都有一次機會摸到」。

我們常會不自覺接觸眼鼻嘴耳和脖子，每小時有三次機會挖鼻孔、四次機會碰嘴巴，甚至連耳朵都有一次機會摸到。（圖／翻攝自黃軒VOCUS）

同樣的，當案838協助主治醫師取咽喉異物，如果手指頭的滿滿病毒，也可透過接觸的任何東西造成汚染，而主治醫師與同在的護理師，又沾到汚染的任何東西，然後當把囗罩拿下時刻，又自然反射動作去挖鼻孔，就會傳染了。

◎向醫護人員致敬

在群魔亂舞的隔離病房外，醫護人員在防疫第一線工作，用自己的生命搶救大家的生命，你們知道我們是多危險？時刻都會被環境污染，而間接的方式自己也會被感染？

我們醫療人員絕對「是人，而不是神」，而病毒不會理職務是什麼，逮到機會一樣感染的。故向全球的醫護人員致敬，單一個美國就有三千名醫護人員，因這場戰疫犧牲生命，我們珍惜眼前所有的醫護人員，也向醫護人員致敬。

【本文由黃軒授權提供，未經同意請勿轉載】

(中時新聞網)