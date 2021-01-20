彰化台香種苗股份有限公司，所種植的百香果種苗，占全台80％的供應量。(本報資料照片)

台香種苗劉清尊董事長(中)、劉千臺經理(左)與大葉大學育成中心吳建一主任(右)觀察百香果。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

彰化台香種苗股份有限公司，所種植的百香果種苗，占全台80％的供應量，董事長劉清尊與大葉大學攜手，開發百香果花在利用，發展美粧產品，獲得亞洲育成協會，火炬國際化獎的肯定，劉清尊說，這不僅是對台香種苗追求高品質的肯定，也是對大葉產學量能的肯定。

台香種苗培育面積達10公頃，董事長劉清尊更曾獲得神農獎的肯定，台香主要生產無病毒的百香果種苗，為追求更好品質，在開花蔬果時，會剪掉一部花，為了業廢棄物加值運用，並走向精緻農業，與大葉大學研究合作，證實百香果花萃取物具有抗氧化及美白效果，達到循環經濟的目標，其論文獲得肯定。

大葉大學創新育成中心主任吳建一表示，他帶領食品濟應用生物科技系的碩、博士生投入研究，不僅證實開發百香果美粧品原料，還開發百香果汁相關食品應用，這次競爭對手包含韓國、中國、香港、印度、馬來西亞等國，因此能夠脫穎而出，相當不容易。

博士生胡峻儒說，國內對百香果花瓣的研究不多，現行研究多半是以葉子或果實為主，他們收集蔬果剪下的百香果花朵，進行乾燥萃取，來進行後續相關機能的驗證，過程中董事長劉清尊、總經理劉千臺也共同參與其中，這次論文研討可以榮獲第三名的佳績，他相當開心。

台香種苗經理劉千臺說，台香位在彰化縣社頭鄉，創立於1988年，致力於種苗事業，除國內傭有80％的市占外，也外銷到東南亞，此次與大葉大學「美粧品與醫美特色研發基地」合作研究，開發農業廢棄物的新用途，獲得肯定，希望未來能持去投入更多研究，攜手創造更大的價值。

(中時 )