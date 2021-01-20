年關接近，警方加強查緝賭場！高雄市大樹區佛光山附近有職業賭場流竄，員警獲報前往查緝，在一處工寮查獲賭場，現場因把風人員疑天冷睡著，警方一舉逮獲主持人、把風及工作人員等4人及賭客23人，並查扣天九牌及賭資等證物，全案訊後依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市仁武分局獲報大樹區佛陀紀念館一帶山區有職業賭場流竄，經專案人員蒐證、跟監確認後，19日凌晨3時35分共出動20名警力前往工寮查獲賭場主持人、把風及工作人員等4人及賭客23人（共計27人）涉嫌賭博（以天九牌做為賭博工具），並查扣天九牌及賭資等證物。

警方查緝過程中，1名把風人員疑因天氣寒冷於車內睡著無警覺，未發現警方已找上門，賭客見警查緝向樹林內逃竄，但仍被一一找回，全案詢後將相關嫌疑人賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

仁武分局長蔡文峰呼籲：「法律無假期」，民眾切勿心存僥倖從事賭博，警方於年節期間將會秉持嚴正執法的態度與決心打擊犯罪，持續掃蕩職業性賭場，請民眾切勿以身試法。

(中時 )