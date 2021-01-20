現場共有3台救護車在後棟出入口待命。（姜霏攝）

化學兵分別在救護車的外觀及行經的地面噴灑消毒藥劑。（姜霏攝）

部桃上周爆發院內群聚感染，指揮中心為嚴防疫情擴散，19日指派陸軍六軍團33化學兵前進部桃，協助轉院病患消毒，並於當日下午3時許開始作業，20日早上10時許，記者在部桃現場又見化學兵在後棟出入口消毒。

20日早上10時許，3台民間救護車在院方後棟的垃圾場出入口待命，接近10時30分時，陸續有從車上移出擔架，並接病人上車，救護車開走前，化學兵分別在車輛的外觀四面八方噴灑消毒藥劑，救護車開走後，出入口的地板及牆壁也有做消毒。

陸軍六軍團共派遣約20名兵力，配備有4組裝有二氧化氯的氣霧式消毒機及3組裝有酒精的手持式噴瓶，主要協助病患轉院行李、手部及出入口消毒。

桃園市消防局表示，接獲衛生局通知，20日於中午12點前出發2台救護車前進部桃，協助住院病患轉院。部桃則說，除了化學兵協助出入口及病患轉院的消毒外，院方也已安排院內全面性的消毒，盡全力讓醫院保持最安全的狀態。

(中時 )