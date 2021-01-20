國內疫情隨時有擴散可能，2021年台灣燈會確定取消。談及春節疏運有無因應措施？交通部長林佳龍今日表示，已請民航局督導、落實，入境者必須有防疫旅館或一人一房才能放行；高鐵自由座及飲食是否取消，會隨疫情發展做決定。

林佳龍表示，除落實秋冬防疫專案，事實上交通部做得更嚴格，因大眾運輸大量人流隨交通工具移動，在公共運輸上都要求量體溫、戴口罩、提供酒精消毒，同時加強清掃。

林佳龍說，如果以航空來講，對於航空業，今天特別請民航局長一定要督導落實，一定要確定有防疫旅館或一人一房居家檢疫才能放行，「守護邊境，避免大量返鄉人潮」而有境外移入；在境內部分，這一年來大眾運輸也承擔很大的防疫重要角色，要繃緊神經，在春節前後確保大眾運輸能做到防疫沒有任何漏洞。

談及春節期間有無可能請高鐵公司評估停售自由座？林佳龍說，目前都有量體溫、戴口罩、提供酒精消毒，會不會再加嚴則會看疫情發展狀況，交通部有應變計畫，何時啟動就是根據指揮中心；交通部都有跟指揮中心報告，進一步加嚴不管是自由座或飲食問題，都在先前評估的應變方案中，會隨疫情發展做決定。

林佳龍說，因指揮中心先前有講，在1月28日前比較緊張，要去觀察疫情變化，國人在這期間應減少沒必要的移動；至於對觀光旅遊業的衝擊，交通部秉持只要大家落實「防疫新生活」，正常生活，包括原來安排的旅遊行程也不必過度反應，但也要請觀光業者體諒、協助做到滴水不漏，才能對觀光業的衝擊降到最低。

(中時 )