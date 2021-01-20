美國準總統拜登將於美國時間1月20日正式就任，我駐美代表處是否受邀出席就職典禮，引發關注。昨（19）日外交部發言人歐江安表示，駐美代表蕭美琴將透過最適當方式，向拜登新政府表達台灣最誠摯的祝賀。此事引發網友議論，大酸「都吃萊豬了連個邀請函都沒有」。

歐江安昨表示，我國會用最適當的方式，向美國新政府表達來自台灣最誠摯的祝賀，也期待未來和拜登新團隊持續密切合作，在既有的堅持與友好的深厚基礎之上，與美國新政府團隊，持續穩健地深化台美之間全方位的合作夥伴關係。

外交部發言人歐江安。（資料照／趙婉淳攝）

蕭美琴至今仍未收到邀請函，在PTT引發討論，網友幾乎是一面倒唱衰，表示沒收到邀請並不意外，看看當初民進黨是怎麼押寶川普、怎麼醜化拜登的，選前瘋狂抹黑，拜登沒把代表處掀翻就不錯了，「2020年民進黨讓我開眼界了」。

至於民進黨聲稱，是台美關係最好的時刻，且不顧民意反對，在今年元旦開放進口萊豬，也讓網友質疑，萊豬換到了什麼？「我們萊豬進假的嗎，怎麼連個邀請函都不給啊」「所以萊豬是吃爽的嗎」「萊豬都吃了，什麼屁都沒換到」「萊豬換絕情」。

我方仍未受邀拜登就職典禮，網友大酸，萊豬根本什麼屁都沒換到。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)