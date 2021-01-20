大陸央視新聞20日報導，日內瓦裁軍談判會議當地時間19日舉行2021年首次視頻全會，中國裁軍大使李松發言闡述中方對國際軍控的看法主張。會議期間，針對美國川普總統軍控事務特使比林斯利對中國的惡意攻擊，李松予以堅決駁斥。他說，本屆美國政府在軍控領域謊話說盡，壞事做絕。他們的奇談怪論掩蓋不了中國國防和軍控政策的坦蕩，這套賊喊捉賊的把戲，國際社會早就煩透了！從明天開始，裁談會不應再有這樣的噪音，這是廣大成員國的共同呼聲。

李松稱，2020年突如其來的新冠肺炎疫情給世界帶來全方位衝擊。軍控、裁軍和防擴散努力所需要的國際政治和安全環境，面臨冷戰結束以來最為嚴峻的挑戰。

他強調，軍控必須建立在不忘初心、重信守諾基礎上。軍控的初衷是通過國際對話與合作增進各國安全，進而實現全球平等、共同、普遍安全。損人利己、寬己律人的軍控與裁軍，不可能被其他國家接受。軍控需要與時俱進，但決不能開歷史倒車。

李松說，就新時代軍控而言，霸權主義、單邊主義、例外主義是最危險敵人，冷戰思維、零和博弈、強權政治是最大障礙。國際社會強烈期待美國抓住最後時間視窗，同意延長美俄《新削減進攻性戰略武器條約》，繼續履行核裁軍特殊優先責任。

李松指出，加強對話、增進互信是當務之急。近年來，國際軍控、裁軍、防擴散體系遭到嚴重破壞，根源在於美國違背戰略平衡與穩定原則，將其他大國視為戰略競爭對手，不惜將意識形態因素引入多邊軍控，企圖發起「新冷戰」，拉下「新鐵幕」。搞這樣的「大國競爭」危及世界和平穩定，遭到國際社會廣大成員的抵制，終將被歷史所拋棄。

要驅除冬霾，迎接新春，大國之間應重啟對話，使大國關係重回正軌，重建互信。中國積極推動五核國對話與合作機制，該機制應成為五國圍繞戰略安全與穩定廣泛領域的問題加強對話、增信釋疑、擴大合作的重要平台。中方也對與五核國其他成員在雙邊層面開展戰略安全和軍控對話持積極開放態度，這有助於管控分歧，擴展合作。

李松強調，裁談會既不是大國對抗的場所，也不是大國整治小國的工具，而是促進共同安全的平台。裁談會工作應始終體現「各國安全不受減損」原則，所有成員一律平等，必須相互尊重，各國正當安全關切均應得到充分重視、合理解決。裁談會應圍繞新的國際政治和安全形勢、多邊軍控走向等問題展開深入討論，形成真正符合各國普遍安全利益的新共識。

(中時 )