42歲台灣第一名媛孫芸芸，擁有少女般凍齡美貌、苗條身材，氣質更是優雅，是不少女性心目中的楷模，和微風集團董事長廖鎮漢結縭21年，育有一對兒女，尤其大女兒廖思惟（Trinty）更是繼承父母優良基因，顏值高、氣質脫俗，近日，她在IG曬出一張素顏照，讓網友都驚呼「快原地出道」。

20歲的廖思惟擁有水汪汪大眼和精緻五官，近日她在IG曬出素顏照，清秀美貌瞬間引起網友熱議，只見皮膚白到發光的她，臉上零瑕疵，看起來光滑水嫩，鵝蛋臉完全複製媽媽孫芸芸，仙氣十足，讓網友看了都驚呼連連。

廖思惟素顏照獲好評，美貌完全複製媽媽孫芸芸。(圖／翻攝自IG)

「好清純」、「素顏也好正」、「根本就該原地出道」、「媽媽基因太優秀，女兒自然這麼美」。即是廖思惟沒有出道，但仍吸引一票死忠粉絲追蹤，而她除了IG帳號外，YouTube、小紅書也能看見她現身分享穿搭、美妝技巧，一舉一動都能掀起話題。

其實，孫芸芸和女兒都是小臉加上精緻五官，加上一雙纖細筆直的美腿，保養得宜的她，和女兒站在一起根本就像是姊妹，完全不顯老，她也曾因美貌太過逆齡而登上英國《每日郵報》。

之前她也分享維持體態的方法，就是運動和飲食管理，她透露自己每天都會量體重，只要體重稍有上升，就會減少食量，更養成輕淡飲食、運動習慣，雖然偶爾會放縱吃重口味食物，但吃完後幾天都會吃得更清淡，讓身體恢復平衡。

(中時新聞網)