台中大雅兩名消防員殉職事故原因調查報告去年底出爐，但消防員工作權益促進會與環團上午在行政院門口召開【消防員殉職檢討出爐，行政院公安改革做半套--蘇內閣莫成幫凶，移除違章工廠未爆彈】記者會，提出3點訴求，要求落實「工廠管理輔導法」等公安3法，蘇內閣也要提出「即報即拆農地違章行動方案」。

環團表示，2017年，農地資源盤查有1萬3859公頃，2019年時，卻成長到1萬8417公頃，短短幾年就新增4558公頃，約175個大安森林公園大小的農地鐵皮違章工廠，威脅全台消防員生命。對於蔡政府提出2016年5月20日後新增違章工廠即報即拆承諾，承諾明顯跳票。

環團並就公安3法表示，蔡政府任內共有8名消防員因為火場資訊不足而殞命，因此《消防法》在2019年火速修正，卻未徹底落實「資訊權」、「調查權」。而之前修正的《毒性及關注化學物質管理法》及《工廠管理輔導法》一個是要改革化學物質的源頭管制及揭露，另一個則是不再讓違章工廠繼續新增，這3個牽涉火場救災安全的「公安三法」，均未列入調查報告應追蹤列管改善事項。

消防員工作權益促進會副理事長暨大雅案調查會委員李宗吾表示，從新屋大火、敬鵬大火至大雅大火，其殉職原因之一，即是國家對於違章工廠、建築及救災資訊在法制上不完備，其執行力道不足所致。但遺憾的是，在大雅大火調查報告提出改善建議事項之後，調查會應追蹤改善建議事項進行，迄今仍未收到任何本案中所提及違章工廠（內政部、經濟部）、消防制度（消防署、台中市政府消防局）的業管單位，對此報告提供任何回應，內政部也無邀集委員商討追蹤列管方式。消促會不希望在犧牲這麼多殉職消防員，促成修法後，政府的改革僅是多一本紙張而已。

消防員工作權益促進會祕書長朱智宇並提出3項訴求，要求落實《工輔法》即報即拆，蘇內閣應提出「即報即拆農地違章行動方案」；落實《毒管法》災害前端的稽查並完善告警機制，環保署儘快提出「化學管理基金」相關法律草案及建立完善的毒災告警制度，落實社區知情權；落實《消防法》資訊權、調查權：行政院應該要求調查報告中的相關部會提出專案報告，以利調查會依法進行改善事項追蹤。

(中時 )