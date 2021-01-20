衛福部桃園醫院內群聚感染事件，昨天再添四名確診個案，指揮官陳時中緊急宣布「清空醫院」。對此，國民黨智庫副董事長連勝文表示，防疫指揮中心應該公開透明，而不是要大家閉嘴，抑或陳時中心裡有政治盤算才避重就輕，深怕影響偶像地位，他批評民進黨抱持意識形態在處理防疫。

連勝文上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，沒想到破口來得這麼快，前幾天指揮官陳時中還忙著和前衛生署長楊志良隔空互槓，讓民眾感觸更深，而他這條命就是醫護人員救活得，他對醫護人員充滿敬意，尤其第一線醫護人員面臨的壓力無法想像。

連勝文說，他不解衛福部為何還要重新定義院內感染SOP，這是否就表示先前的標準作業程序有問題，第一線醫護人員不該被責怪，而是管理上有問題，且屬於系統性問題。他批評，防疫指揮中心應該公開透明，而不是要大家閉嘴，抑或陳時中心理有政治盤算、避重就輕，深怕影響偶像地位等，這很要不得。

連勝文批評民進黨與指揮中心，抱持意識形態在處理防疫，其判別是非的標準就是藍綠、政治、統獨，陳時中昨天竟然說案812的美國境外移入個案是強勢病毒，世界上沒有弱勢的病毒，台灣採取邊境管制，但就算和世界脫鉤，也需要疫苗，他不是專家，但目前所有公開資訊，都說莫德納最好。

此話一出，連勝文說明，他不是莫德納的經銷商，而是報導指出其防護力有七成效力，指揮中心去年宣布最快3月可進口2千萬新冠疫苗，代表在這之前，在第一線打仗的醫護人員每天都要拿命去搏。

至於台北市長柯文哲爆料，蔡英文總統首任任期就已允諾日本要開放核食印口，連勝文說，蔡英文若答應日本人，若做不到，最後倒楣的是台灣，不知道蔡英文和日本答應什麼，但看起來無法避免核食進口，呼籲民眾要預做準備。

(中時 )