新冠肺炎滿周年，企業徵才回神，但根據一零四(3130)的統計，旅遊航空業卻未見曙光，有2.6萬名旅遊航空業職人曾在去年下半年主動求職，其中，以旅遊服務業轉職年增率44％最高。104人力銀行顧客價值處協理翁維薇分析，旅遊航空業職人多半具有善於溝通、熱情、耐心的人格特質，盤點職務性格以及所學專業，「業外」成功轉職所在多有，例如空姐退下之後，擔任客服經理、國外球隊隨行翻譯、智慧財產權專利規畫師、製程工程師、主管特助、補習班老師等。

104人力銀行1月線上工作機會數已來到70.6萬個，連兩月回升至70萬大關，也是近5年來同月次高，五大產業徵才缺口超越去年，除5G、AI持續走熱帶動電子資訊、軟體、半導體工作數持續增加，工作機會數達14.2萬個，年增2.9％，受疫情影響的住宿餐飲業也已緩步回升，工作機會數12.1萬個，年增7.2％，徵才動能可望延續。

不過，疫情再次延燒，旅遊航空業需求持續下滑，航空運輸業1月工作數年減70％，旅遊服務業年減46％，在1月減幅前5大產業中，分居第一及第四，而電影片映演業及汽車客運業減幅為58％及54％。

104人力銀行分析去年下半年曾主動應徵的求職者，並依當時任職產業的年增幅排名，前10大產業中，旅遊服務業、航空運輸業、航空器及零件製造修配業占了三項，共計2.6萬名旅遊航空業職人想轉換跑道，其中，又以旅遊服務業居十大轉職產業之首，人數2.18萬人最多、年增44％幅度最大。按職務，旅遊航空業中轉職動能最強的前五大職類為：導遊、空服員、旅遊休閒類主管、OP/旅行社人員、領隊。

(時報資訊)