美國可望推出更大規模紓困方案，周二美股三大指數收高，台積電(2330)早盤達650元，再創新天價，聯發科(2454)、日月光投控(3711)也續強，半導體股率領台股一度攻上一萬六千點關卡；但航運股仍開高走低，傳產股未跟上台股多頭步調，台股早盤開高後震盪，雖台積電股價創新高，台股並未攻過上周五高點16041點。

美國總統當選人拜登的財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）支持更大規模紓困方案，美股收高。道瓊工業指數上漲116.26點或0.38%，以30930.52點作收。那斯達克指數上漲198.68點或1.53%，收13197.18點。標準普爾指數上揚30.66點或0.81%，收在3798.91點。

美股費城半導體指數創新高，台積電與聯電美國存託憑證（ADR）同步大漲，帶動兩公司今天股價走高，台積電(2330)早盤達650元，再創新天價以及市值再創高，聯電(2303)也續創18多年來新高。

美國科技股續強，台股資金集中電子股，台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)等強勢股續強；但航運貨櫃指標長榮(2603)、陽明(2609)早盤再度開高走低；金融股富邦金(2881)、國泰金(2882)等下跌，以及裕隆(2201)等汽車股，中鋼(2002)等原物料股皆走低。

另一方面，桃醫疫情進入社區，南六(6504)、國光生(4142)等防疫概念股續強。

台積電大漲力撐，早盤台股最高16004點，並未攻過上周五創下之高點。

回顧周二，台積電大漲，帶動台股終場指數上漲265.37點，漲幅1.70%，收在15,877.37點，重回5日線。成交金額為3,195.75億元。三大法人合計買超100.85億元，外資買超66.22億元，投信買超8.2億元，自營商買超26.43億元。

今早電子權值股領漲，帶動指數震盪後仍力守平盤之上，台股技術面強勢，但個股表現分歧。

(時報資訊)