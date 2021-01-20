陳沂昔自稱也算星二代，對於時事或藝人的行為總是有自己的看法，近日對於吳姍儒（Sandy）在18日深夜PO出一張泛淚照，吐露內心的負面情緒，讓吳姍儒的粉絲及演藝好友留言關心，但陳沂看到吳姍儒含淚負面文章後，便酸「哭哭哪有空自拍」。

吳姍儒（Sandy）18日在社群PO出一張眼框含淚照寫下負面情緒，文章獲得不少粉絲及好友共鳴來留言，而陳沂看到了吳姍儒PO文有了不同看法，除在自己社群回應外再加碼放送自拍露半球照：「誰哭哭還有弄拍照跟修圖啦，有夠假掰的！」而陳沂的粉絲留言「哭哭還要找最美的角度」，陳沂接著回應留言「但沒有一個角度是美的」、「下巴看起來比平常短一點點，畢竟是演藝圈下巴代表，男的陳為民，女的吳姍儒」，陳沂另接著PO出另一張穿著透視衣露出東西半球的自拍照，寫下「哭哭哪有空自拍？爆乳才有空好嗎」，還提醒網友要點陳沂照片進去才能看到亮點。

陳沂回應「哭哭哪有空自拍？爆乳才有空好嗎」。(圖/陳沂臉書)

網紅陳沂大膽的評論吸引一票支持者，曾在臉書寫下「我要是去參選市議員應該躺著當選」、醫護人員染疫還要被輿論攻擊？「真的會想叫那些刁民去死一死，幹嘛救他們？」、酸曹西平「老藝人晚景淒涼」、摃486先生「講話浮誇就是說謊」、轟隋棠「不知道在道歉什麼鬼」、酸丁允恭「長這樣還能吃這麼開」，陳沂似乎也不怕到處點火，還能很有自信寫「如果我業配都拍這麼認真的話，其它女明星要怎麼活呢？」、「乳不聚何以聚人心…..，應該要學志玲姊姊發行公益寫真年曆來關懷美少年才可以」。

👙L'adoore蕾朵兒秘密盒子來了！！！（1/18～1/25） 乳不聚何以聚人心... 由陳沂發佈於 2021年1月18日 星期一

網友對於陳沂的言論也開始歪樓「主管問我為什麼鼻子一直在流血」、「人間兇器」、「乳滑啦」、「擠得好」、「陳沂有34D」、「好想摸你一下皮膚超級好」陳沂的粉絲們似乎對她的身材很感興趣。

(中時新聞網)