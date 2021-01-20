根據《人民日報》海外網引述大陸商務部方面指出，2020年全年的大陸實物商品網上零售額達到9.8兆元（人民幣，下同）、逆勢增長14.8％，占社會消費品零售總額比重達24.9％，讓大陸連續8年成為全球第一大網路零售市場。

大陸商務部相關負責人說明，2020年的大陸新型消費快速發展，線上線下加快融合。全年快遞業務量達833.6億件，電商直播超2000萬場。這讓實體零售企業加快數位化轉型，大力發展線上銷售和到家業務。

而大型電商平台也積極發展C2M反向定制，賦能上游產業，展開柔性製造，滿足個性化、多樣化消費需求。

同時2020年大陸境外消費加速回流。全年消費品進口額達1.57兆元、年增率為8.2％，高於進口整體增速8.9個百分點。其中肉類、首飾、化妝品進口增長30％以上；箱包、鐘錶進口增幅超20％。另外伴隨海南實施離島免稅購物新政策，全年免稅店銷售額達327.4億元，比上年增長1.27倍。

(旺報 )