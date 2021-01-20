國內疫情再拉警報，中央疫情指揮中心昨（19）強烈建議取消大型集會活動，行政院隨即宣布台灣燈會停辦，而新北、桃園、台中、基隆、宜蘭、台中、高雄、台南也相繼宣布取消燈會、燈節活動；其中，台灣燈會是32年來首次停辦，粗估損失百億觀光產值。國民黨立委鄭正鈐痛批，觀光局的備案至今看不見，已經砸下的2億元損失，難道要讓全民默默吸收？

鄭正鈐今日在臉書發表文章《台灣燈會停辦，但備案在哪？》質疑，2021台灣燈會停辦的決定，除了避免疫情擴大，也讓新竹市可預見的交通災難跟著解套。但觀光局的備案在哪裡？已經砸下的二億元損失，都是民脂民膏，難道就默默地全民吸收？

鄭正鈐表示，疫情從去年就已開始，不但沒有停歇而且不斷變化，而舉辦燈會本就應將疫情的因素納入，不斷滾動式修正，因應各種情況做好備案，但宣布停辦的同時，卻完全沒有看到任何備案，難道這近一年的時間，完全沒有任何準備，燈會說停就停？鄭指出，防疫優先，停辦燈會當然是一個慎重決定，但停辦的原因不該只有「防疫困難」一項；弔詭的是，起初新竹市政府先說「停辦是主要選項」，交通部長林佳龍卻說「燈會沒有停辦的問題，看要怎麼辦」，然而只隔一天，行政院長蘇貞昌就要求祕書長李孟諺召集跨部會官員協調，直接打臉林，宣布停辦。

不僅如此，鄭正鈐直言，事實上，新竹市政府將地小人稠的市區化身為燈會展場，一公布燈會交通管制方案時，市長林智堅的臉書馬上湧進民怨被灌爆。這場燈會市民從交通、就學、生活作息，全都受到影響，大大小小的不便，加總起來恐將成為一場擾民不斷的災難。鄭強調，這些問題的癥結點，在於燈會場址的選定，新竹市政府規劃市區為燈會展場時，地方反對聲浪不斷，但市府仍獨排眾議，堅持己見；隨著燈會日期逼近，民怨也不斷累積，但錯誤的選址卻已無法更改。

(中時新聞網)