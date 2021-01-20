法藍瓷砸重金向全球徵召「未來陶瓷」創新點子！法藍瓷總裁陳立恒表示，將透過光點計畫，創造陶藝創新創作者更多交流機會，今年首度設立主題「宇宙的禮物」，希望以瓷成為共同溝通語彙傳承工藝。

本屆計畫主題「宇宙的禮物」，讓徵件系列作品更具未來策展性。陶瓷作為人類最熟悉素材之一，抗溫耐壓具可塑性，可以是生活家飾品、電子產品的電路板材、醫療科技的假牙關節，到了外太空更是航太科技的關鍵元件。法藍瓷邀請全球陶瓷設計師、藝術家，若有機會藉由跨語言的瓷藝傳遞對宇宙的心意，那份禮物會是什麼模樣？

光點計畫是全球首個國際陶瓷作品獎學金，今年舉辦第三屆不僅不受疫情影響，還擴大舉辦，除了遴選100件優秀作品，獎金總額達10萬美元獎學金，並增設「光點未來獎」，首獎獎金2萬美元，向全球陶瓷設計師與藝術家徵件，即日起至6月。

光點計畫自2018年舉辦兩屆以來，徵得35個國家、超過1000件陶瓷作品，並幫助近200位年輕學子實現陶瓷夢想，20位新秀獎得主也因此獲得國際駐村展覽機會，以及「展覽＋銷售＋獎金」資源整合之獎勵。

陳立恒說，光點計畫的開展，初衷是長期經營事業與投入公益，期望同學勇於創作、承擔作品的責任，一旦進入付出的狀態，人生的意義與他人對作品的敬重將提升至不同層次。他受媽媽的影響很大，媽媽在臨終前告訴他，賺錢容易花錢難，上天給他什麼樣的機會，他就要給別人什麼樣的機會，所以他認為自己來這個世界是來付出的。

法藍瓷19日舉辦光點計畫「宇宙的禮物」徵件起跑記者會，呈現清華大學、台灣藝術大學、台北科技大學學生之陶瓷設計作品，並首播《To：Universe》年度主題概念短片。現場聚集對陶瓷創作教育充滿熱情的貴賓，包含臺南市美術館董事長黃光男、世界設計組織區域顧問張光民、德國在台協會副處長Mrs. Dagmar Traub-Evans、宇智顧問股份有限公司董事長徐小波等。

(工商 )