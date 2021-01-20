頂新集團前董事長魏應充被判刑4年8月，去年入獄服刑，移監至八德外役監，法務部矯正署因他服刑過半，核准假釋，魏應充昨出監，今天中午向台北地檢署觀護人報到。

魏應充去年元月入獄服刑，至今已1年又11天，服刑已逾半，經獄方提報假釋，矯正署在本月初核准，台中高分檢向台中高分院申請假釋付保護管束，台中高分院昨裁准。

魏應充昨傍晚出獄，依法須在24小時內向地檢署觀護人報到。魏今天中午向北檢報到。

(中時 )