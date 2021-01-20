魏應充獲假釋 今天中午向北檢報到 11:512021/01/20 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魏應充獲假釋，20日中午向北檢報到。(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 頂新集團前董事長魏應充被判刑4年8月，去年入獄服刑，移監至八德外役監，法務部矯正署因他服刑過半，核准假釋，魏應充昨出監，今天中午向台北地檢署觀護人報到。 魏應充去年元月入獄服刑，至今已1年又11天，服刑已逾半，經獄方提報假釋，矯正署在本月初核准，台中高分檢向台中高分院申請假釋付保護管束，台中高分院昨裁准。 魏應充昨傍晚出獄，依法須在24小時內向地檢署觀護人報到。魏今天中午向北檢報到。 司法醜聞 涉案人員財產應徹查 台篩檢費貴大陸19倍 挨轟趁火打劫 (中時 ) #魏應充 #報到 #假釋 #北檢 #入獄服刑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》採檢費暴貴陳時中不認 醫檢師揭驚人真相 13:132021/01/20 生活 敗家蝦王4／黑道照三餐登門問候 報警反被嗆：你們自己家的事自己處理 07:402021/01/20 社會 司法好友一籮筐 富商涉4舊案 高檢發交北中南3地檢重啟調查 12:122021/01/20 社會 等嘸律師看筆錄 博弈教父陳盈助1.5億暫交保返家 11:562021/01/20 社會 台灣新冠採檢自費7000 楊志良虧：比台積電還賺 10:492021/01/20 生活 《國際經濟》葉倫聽證會 五大重點一次打包 11:592021/01/20 財經 防疫優先！法鼓山除夕撞鐘 首採線上直播 11:152021/01/20 生活 最後節氣「大寒」報到 命理師曝開運養生6招 07:202021/01/20 生活 美準國務卿：將仔細研究美台交往規定 盼台在國際扮演更大角色 06:112021/01/20 國際 專家籲 速進行全院及社區普篩 04:102021/01/20 焦點要聞 美國淪地表最慘疫區 拴緊螺絲才能走出危機 11:292021/01/20 國際 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 5男帶傳播妹摩鐵開毒趴 房務開門一看 她已成冰冷屍體 - 社會 AV女優親揭「下海2原因」 達人自嘆：無知限制了想像 - 社會 點澳洲和牛上桌一看超傻眼 網笑：那隻牛叫阿和 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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