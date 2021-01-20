41歲大陸影后章子怡最近首度主演電視劇《上陽賦》，作品推出前就討論不斷，播出後更有不少人針對劇情和精緻的美術設計讚嘆連連，最近則有八卦微博博主發現其中一幕章子怡疑似出包，上身古裝扮相，腳上卻出現運動鞋，但也有粉絲緩頰那只是花絮片段，正片播出應該剪接比較嚴謹。

由大派演員所演出的電視作品，常常引發不少討論，也常有許多火眼金睛的觀眾發現穿幫，2018年周迅和霍建華攜手演出《如懿傳》，上映前被發現海報出現了自動販賣機，播出後網友還發現或建華演出的皇帝背後冒出一包現代的抽取式衛生紙，讓網友笑炸，也炒起不少話題。

網友發現章子怡腳下出現運動鞋。（圖／翻攝自電視劇上陽賦微博）

而章子怡最近首度主演電視劇《上陽賦》，同劇演員還有楊佑寧、于和偉、趙雅芝、惠英紅等，可說是夢幻組合，才播出幾集，網上就瘋傳章子怡演15歲的少女是否恰當的討論，引來章子怡本人怒嗆：「《上陽賦》片方和平台別再消費我營銷『少女感』了！『少女感』沒有什麼不好，但請別強安在我身上！」

而汪峰後來也跳出，力挺愛妻，透露探班章子怡的時候看到她為這角色默默付出許多，受傷了也獨自忍下，「當時肩部手臂的傷，到現在還沒徹底痊癒。」而今(20日)「吃瓜鵝每日爆料」則發現，章子怡在其中一幕中不小心露出了腳下穿的白色運動鞋，笑說：「章子怡這是穿越了？」其他網友說：「這個穿幫太搞笑了」、「是拍攝花絮」、「劇情還是很不錯的，不要在意一點點失誤」、「哈哈，這是花絮吧，挺搞笑的，不仔細看我還真沒發現」。

(中時新聞網)