繼去年宣布國安相關首長人事變動後，韓國總統文在寅今天提名外交部、文化體育觀光部及中小風險企業部長人選，其中外交部將由現任青瓦台國家安保室長鄭義溶接掌。

韓聯社報導，韓國總統府青瓦台今天召開記者會宣布以上3個部會首長人事案。

現任外交部長康京和自文在寅上任起接掌外交部至今約3年半，外界原預期康京和會穩坐外交首長之位至文在寅卸任。文在寅這次提名可說是意外之舉。

新任外交部長人選為同樣在文在寅上任後即接掌青瓦台國家安保室的鄭義溶。鄭義溶畢業於首爾大學外交系，曾任韓國駐美國、以色列大使及駐日內瓦代表部大使等，擁有豐富外交經驗，2004年也曾當選第17屆國會議員。

此外，文在寅也提名另外2部會新任首長人選，新任文化體育觀光部人選為執政黨共同民主黨籍國會議員黃熙，中小風險企業部則選定同為民主黨議員的權七勝接掌。

黃熙曾在前總統盧武鉉任內擔任青瓦台行政官，之後曾任民主黨宣傳委員長、院內代表等職。權七勝也曾在盧武鉉任內於青瓦台任職，現任中企部長朴映宣將出馬角逐首爾市長一職，今天上午請辭中企部長。

(中央社)