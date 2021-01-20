博弈教父陳盈助（中）因連繫不到律師，二度暫交保，離開地檢署返家休息。（廖素慧攝）

台灣地下博弈教父、嘉義聞人陳盈助疑似捲入洗錢案，因身體不適，20日凌晨4時許以1億5000萬元本票暫時交保，返家休息，今天上午9時再度出庭，10時40分許又暫停訊問，二度返家休息，檢方啟動防逃機制。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，被告陳盈助對相關案情已有相當程度的交待，嘉檢承辦檢察官陳靜慧及橋檢承辦檢察官鄭子薇諭知1.5億交保，但因陳盈助連繫不到趙文淵、夏金郎等2位委任律師陪同確認筆錄，暫時休庭。

博弈教父陳盈助（前者）今天上午再度到嘉義地檢署出庭。（廖素慧攝）

陳盈助二度開庭應訊中，一度去上廁所，後來再受訊，訊後暫時休庭，在友人陪同下已返家休息。

蔡英俊表示，檢方對被告陳盈助未開拘票、也沒有逮捕，是傳喚他到案說明，他也配合到案說明，並以1.5億交保，由警方監控，並限制住居、出境出海。

蔡英俊表示，嘉檢自16日晚上至19日共有3波傳喚70多人，第1波及第2波傳喚10人，第3波60多人，陳盈助的胞弟陳盈坤、擔任福添福社會福利基金會董事長的妻子陳素月及吳姓重要幹部等人請回，另有數人以5萬至20萬元不等交保。

據陳董友人透露，陳盈助的博弈事業主要擴大至菲律賓、澳門等國的博弈特區，都是合法營運，由於疫情嚴峻，海外很多員工返台，可能有部分員工的私下行為涉及不法，而招致檢警大動作搜索，也波及陳董被約談。

(中時 )