鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)2020年營運在逆風中維持小幅成長，公司對2021年營運成長動能升溫樂觀期待。同時，鴻海集團積極揮軍布局電動車產業，樺漢旗下超恩亦已推出多項可導入電動車領域的多項技術，預期將扮演車聯網應用要角，搶攻市場商機。

在展望轉佳及題材帶動下，樺漢不畏大盤開高震盪，今（20）日股價開高後放量穩揚，勁揚6.36％至284.5元，創去年9月初以來4個半月高點，早盤維持逾1％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人近期買賣超調節互見，上周買超647張，本周迄今調節賣超176張。

樺漢去年12月自結合併營收95.02億元，月增達22.52％、年減4.94％，改寫歷史次高。帶動去年第四季合併營收248.36億元，季增達14.37％、年增1.2％，去年全年合併營收833.41億元、年增2.25％，雙創歷史新高。

樺漢受惠品牌及系統整合業務續強，去年第四季營收季增達雙位數，表現符合法說時預期。展望今年，由於品牌及系統整合業務在手訂單均創新高，設計製造業務的博弈訂單亦可望有顯著正向成長，樺漢對今年營運展望「樂觀期待」，預期營收可望續繳雙位數成長。

此外，樺漢去年12月初宣布擬增發3540張新股、交換持股62.36％的子公司開曼AIS股東持有約4028張普通股，約當斥資8.14億元取得37.64％股權，使開曼AIS成為樺漢全資子公司，明（21）日為股份交換基準日，樺漢股本將因此小幅膨脹約3.7％。

樺漢表示，開曼AIS專精人工智慧（AI）嵌入式系統設計研發，深耕發展高運算能力、高效能機器視覺及人機介面（HMI）等利基型應用產品領域，納為全資子公司預期在4大面向均可產生高度綜效，有助搶攻智聯網（AIoT）市場商機，增添樺漢未來獲利成長動能。

而樺漢旗下超恩主攻工業用寬溫嵌入式電腦、機器視覺、影像監控分析、智慧交通、智慧控制、工業自動化、AGV無人搬運車及多埠乙太網等應用領域，在電動自駕車領域推出整合光達技術的嵌入式車載系統，去年11月底發布應用成功案例，展現搶攻車聯網商機企圖。

(時報資訊)