美國即將就任的財政部長葉倫(Yellen)重申，不惜擴大紓困方案來把美國經濟給救起來。消息傳到韓股，KOSPI一開盤就上漲，但受到獲利回吐賣壓，指數也一度出現下跌現象。KOSPI指數暫為3,098.59點，上漲5.93點，漲幅0.19%。

KOSPI在19日飆漲2.6％，創下逾一周最佳表現。20日早盤，KOSPI也一度大漲約1.7％。其中，三星電子漲0.3％，同業SK Hynix漲1.2％。至於樂金化學則跌0.4％，現代汽車也跌1.2％。

不過，現代子公司起亞，因傳出將代表母公司，與美國蘋果電腦合作推出全新電動車，股價早盤一度飆揚近兩成。

DS投資證券表示，19日市場搶短並獲利出場氣氛濃厚，早盤因美國準財長葉倫利多言論，也激勵大盤開高，但隨後獲利了結賣壓卻壓抑指數表現。

19日，葉倫在美國會聽證會上指出，希望國會議員要再更邁大步一點，表示另輪疫情紓困金額應該還會再增加。

美國新任總統拜登，即將在當地時間20日宣誓就職。13日拜登曾公布自己1.9兆美元疫情紓困計畫，與增快疫苗接種普及率。

最新匯價，目前1美元可兌換1,101.6韓元，韓元升值0.12％。

(時報資訊)