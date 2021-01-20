半導體封測產能上半年持續吃緊，由於機台設備交期長達半年以上，擴產幅度相當有限，主攻打線等成熟封裝技術的封測廠超豐(2441)訂單爆滿。在龍頭日月光投控帶頭調漲報價下，市場預期打線封裝價格漲勢難擋，將有助超豐上半年營運淡季續強、增添成長動能。

受惠營運展望看佳，超豐近期股價連日攻高，續昨（19）日收盤價創高後，今（20）日再開高走高，量增飆升7.17％至68.8元、再創上市新高價，早盤維持逾3％漲幅，領漲封測族群。三大法人持續偏多操作，上周合計買超2654張，本周迄今續買超2503張。

超豐2020年12月自結營收14.08億元，月增5.92％、年增達27.6％，連3月改寫新高。帶動第四季營收40.6億元，季增7.41％、年增達25.61％，再創歷史新高。累計全年營收147.01億元、年增達22.2％，順利改寫新高，締造「三高」佳績。

超豐受惠貿易戰及新冠肺炎疫情轉單效應，使去年擴產規模效益逐步顯現，在PC等需求續強、5G應用需求顯現，以及車用及電視市況回溫同步帶動下，營運成長動能持續暢旺，現有產能已逼近滿載。公司先前表示，將持續因應客戶需求擴產、增加市占率。

美系外資先前出具報告認為，由於上半年封測市場供需持續吃緊，超豐稼動率持續逼近滿載、訂單能見度高，雖然公司為維繫客戶關係並未漲價，但預期將不會循慣例進行降價。隨著高稼動率及規模效益顯現，有助於毛利率及獲利高檔續揚，上半年營運可望淡季續強。

由於打線機台設備交期大幅拉長至半年以上，使得半導體上半年產能擴增有限、供給持續嚴重吃緊，龍頭日月光投控即使已率先開槍調漲報價，仍無法抵擋訂單持續湧現，市場預期華泰、菱生、超豐等業者將跟進漲價因應，有助增添營運成長動能。

(時報資訊)