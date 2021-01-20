國際指數編製公司MSCI去年推出包括創新、自動化技術與產業、基因組、金融科技及下一代互聯網等5大創新主題指數，正式預告以創新為主題的投資將成為顯學。

摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)產品經理陳若梅指出，新冠肺炎去年無預警襲捲全球，除了迫使民眾生活型態瞬間改變外，也促成新消費型態和數位商機蓬勃發展，順應生活型態改變、應運而生的創新主題更是如此，以MSCI全球指數為例，在去年上演爆發式反彈後，迄今仍持續向高點挺進，特別是那些「因疫而勝」的主流趨勢成長股，強勢表現更是吸睛。

若將時間拉長一點來看，陳若梅說明，MSCI全球指數和MSCI全球成長股指數，過去四年累積漲幅分別高達69%和114%，但同期間，追蹤顛覆性創新領域公司的MSCI全球IMI創新指數漲升爆發力更為驚人，累積漲幅高達196%，顯示以創新成長趨勢作為主題的投資概念，更具備投資吸引力，並促成類似的主題型基金近期成為國際間的熱門投資商品，而創新成長型基金也應運而生。

陳若梅強調，由於主題式創新趨勢不僅顛覆生活模式，更影響金融市場的投資大趨勢。所以，看懂、看對掌握未來爆發商機的新興投資很重要，若能提前布局具有龐大潛力的創新趨勢為投資大加分。也因為創新主題基金高度倚賴基金背後投資團隊的高瞻遠矚能力，這也突顯主動式管理基金較被動型基金具搶先卡位布局的優勢。

以摩根全球創新成長基金(原摩根全球α基金)而言，就遴選了5大主題，包括：數位化(Digitalization)、醫療創新(Healthcare Innovation)、金融革新(Financial Evolution)、能源革命(Energy Revolution)和好感消費(Feeling Good)等全球具創新成長機會的趨勢主軸。

(時報資訊)