台中市20歲丁姓男子患有中度智能及視覺障礙，但因熱愛飲料調製，不畏酷寒，日前從台南至台中向朋友學習，精神可嘉，卻於台中公園人迷路，被巡邏員警發現，警方連絡丁男的姨婆到台中接人，協助其順利返家。

台中市警察局第二分局台中公園派出所指出，丁姓男子當時手持白手杖獨自在路旁不斷徘徊，向警方表示自己想搭公車，卻遲遲未發現車輛經過，請求警方協助確認公車時刻表，警方表示深夜時刻公車皆未行駛，先帶回警所休息。

經了解丁男患有中度智能及視覺障礙，丁姓男子向警方說，從小對調製飲料十分有興趣，日前獨自從台南至台中拜訪朋友學習，夢想是考過丙級證照。員警準備茶水及泡麵供丁男使用，耐心安撫其緊張不安的情緒並協助聯繫家屬。

丁男的奶奶表示，丁男已不是第一次獨自外出，每次都讓家人十分擔心，由於丁男身體不便，故請其姨婆將他接回；當姨婆要帶丁男回家時，員警特別叮嚀，一定要好好聽家人的話，別讓他們再操心。

(中時 )