無良肥料製造廠濫排內臟下腳料廢汙水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

無良肥料製造廠濫排內臟下腳料廢汙水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

無良肥料製造廠濫排內臟下腳料廢汙水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

無良肥料製造廠濫排內臟下腳料廢汙水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

無良肥料製造廠濫排內臟下腳料廢汙水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑工業區內一家肥料製造廠，將收受動物臟器等下腳料所產蒸煮廢水、清洗盛裝下腳料桶槽所產事業廢水、及果葉菜渣等生廚餘露天堆置所產滲出水等，逕自排放到廠內雨水道，再排放到區外地面水體，嚴重汙染環境，讓人「超噁」，彰化縣環保局依水汙染防治法規定，勒令停工，最高可罰緩600萬元

近來芳苑工業區內一家肥料製造廠，廠區頻頻傳出異味、惡臭難耐，鄰近溝渠、雨水道常有不明廢水排放，彰化縣環保局及芳苑工業區服務中心於11日聯合出擊，查獲區內一家肥料製造廠，將該廠自市場、餐廳或食品工廠收受的動物臟器等下腳料所產蒸煮廢水等未經妥善處理逕自排放到廠內雨水道。

環保局長江培根指出，該廠去年在9月18日、12月24日遭查獲沒有設置有效防止雨水入滲措施就直接將堆肥露天曝曬於廠內空地，違反廢棄物清理法。去年12月17日也查獲該廠在廠內直接蒸煮收受的動物臟器，蒸煮製程依照空氣污染防制法規定屬應申請固定污染源設置操作許可證者而該廠未取得，環保局已依違反廢棄物清理法、空氣污染防制法裁處罰鍰。

環保局稽查時並即已嚴令業者不得再行蒸煮製程，並與芳苑工業區服務中心聯繫，要加強巡查，業者還是我行我素者， 11日接獲通報，前往發現，雞、鴨、魚內臟及果菜等下腳料因直接堆置於廠區內露天地板，滲出水直接漫地流至廠區雨水道。清洗裝置下腳料之塑膠桶所產生事業廢水於清洗過程漫地流至廠區雨水道，並於清洗後將殘存於塑膠桶內之廢水直接傾倒於廠區雨水溝。蒸煮下腳料所產生之事業廢水先貯存於一綠色塑膠桶，再傾倒於廠區內雨水道。

「太沒公德心了，真是噁透」環保局指出，業者心存僥倖，不思積極改善廠區環境汙染防制措施，且未取得水汙染防治許可證，將依水汙染防治法規定命全廠停工並可處最高罰鍰新臺幣600萬元。

(中時 )