林森北路錢櫃KTV大火造成54人送醫、6死慘劇，董事長練台生等人遭依過失致死等罪起訴。台北地院上次開庭時，練的律師稱練已賠償高達8000萬元，不會逃避責任，但有20名傷害認為錢櫃從未道歉，只想透過保險打發被害人，未同意和解，今透過消費者文教基金會提起團體訴訟，向練等人求償共3047萬餘元。

檢方起訴指出，去年4月26日王聖傑在4樓512包廂旁儲藏室，為雷射水平測量儀鋰電池充電，卻因電池品質異常，在充電中起火，現場消防設備也未起作用，造成重大死傷。練台生為顧及疫情衝擊業績，與幹部討論後批示邊施工邊營業，但未落實消防防護計畫，練等人均有過失責任。

北院去年12月17日首開庭，練台生全程只說「不認罪」一句話，其餘均由律師發言。律師替練請求解除境管，表示練人都在國內，妻小也在國內，火災責任歸屬仍待釐清，練已與6位罹難者家屬、97位傷者達成和解，金額多達8000萬元，另有20位仍在洽談，不會逃避。

消基會今赴北院替20位傷者提起民事訴訟，其中，江姓被害人表示，錢櫃從頭到尾都沒有道歉，只由保險公司洽談，和解條件也無法接受，例如只給予輕傷者慰問金6000元，當時我說：「我給你們老闆6000元，請他去火場待1小時，體會等死的感覺。」

江男表示，他們對於賠償金額不是非常在意的，在意的是要負責任、道歉的態度，但從頭到尾都沒有，他們當時在鬼門關走了一回，差點死在裡面，「劫後餘生」的感覺錢櫃的人並不懂，都只是例行性想勸誘和解，感受不到誠意，因此只好走訴訟途徑。

另外，廖性被害人案發當天一度意識昏迷、呼吸衰竭，遭醫院發出病危通知；蔡姓、張姓消費者後續則出現類巴金森症候群，時而發生手抖、癲癇、行動不便、跌倒等症狀。其中，蔡男求償金額1049萬餘元是本次最高，其餘則依狀況不同，分別求償5萬餘元至千萬元不等。

(中時 )