爆口罩爭議 楊志良最新回應

前衛生署長楊志良今(20日)被爆搭台北捷運淡水信義線拉下口罩的照片，他解釋應該是去年夏天的事，但隔壁位置是空的，是有社交距離的，但也說照規定若該罰就罰。沒想到風波未息，財經網美胡采蘋隨後又分享粉絲傳來的一張照片，爆料楊志良也曾在搭乘板南線捷運時，脫下口罩講手機至少超過5分鐘，而且被民眾制止後還瞪對方。

請不要再幫楊志良辯護了ok，他就是一個不戴口罩+亂戴口罩的慣犯，有臉友在我的臉書上留下這張照片，表示去年10月22日12:15左右，楊志良先生在捷運板南線上脫下口罩講手機至少五分鐘以上，臉友制止他亂噴飛沫的結果就是他把口罩戴上但露出了鼻子，... 由 Emmy追劇時間發佈於 2021年1月19日 星期二

粉專「水鏡政經學院」今在臉書PO文質疑，「在捷運上遇到turn口罩講電話的人，單兵如何處置？」並附上楊志良搭乘台北捷運紅線時，坐在博愛座上並拉下口罩講電話的畫面。不過，粉專並未透露拍攝時間。對此，楊志良今回應，看照片發現是他夏天時會穿得衣服，袖子捲起來，且隔壁位置是空的，是有社交距離的，當然這不是最好理由，並不記得是哪一天的事情，但拍的人應該提醒他戴口罩，北捷若要開罰，要告訴他是哪一天，照規定該罰就罰。

楊志良回應曝光後，胡采蘋稍後在臉書喊話，「請不要再幫楊志良辯護了ok，他就是一個不戴口罩+亂戴口罩的慣犯，有臉友在我的臉書上留下這張照片，表示去年10月22日12:15左右，楊志良先生在捷運板南線上脫下口罩講手機至少5分鐘以上，臉友制止他亂噴飛沫的結果，就是他把口罩戴上但露出了鼻子，還瞪人家。」

胡采蘋更要捷運公司調一下監視器畫面，時間路線照片都給你了，該開罰就開罰。最後，她還用hashtag寫下，前衛生署長兩次被人在捷運的不同場景拍到違規照片，應不應該向陳時中或全國醫護人員道歉呢？

(中時新聞網)