摩根士丹利證券指出，物聯網（IoT）成長題材強勁，大大有利工業自動化需求，工業電腦與相關設備也同樣受惠，看好亞德客-KY（1590）、上銀（2049）、研華（2395）與樺漢（6414）四大指標股，尤其將亞德客-KY推測合理股價升至1,400元，居市場最高。

大摩指出，2021年全球經濟景氣復甦之外，工業自動化需求正進入另一波上升循環，觀察日本工具機訂單年增率、供應鏈廠商亞德客-KY與上銀的營收增長表現，都呼應此論點。另一方面，IoT與車用題材持續發酵，擴大智慧製造商機，對工業電腦族群也發揮幫助。

由於工具機產業上升循環強勁，摩根士丹利預料，這波上升循環期間可能超越以往平均的22個月，零組件供應商的營收與獲利都還有成長空間，研判亞德客-KY與上銀獲利將連三年成長（2020～2022年），優於以往經驗的連兩年成長。

大摩認為，亞德客-KY自2011年以來，本益比評價落在12～40倍區間，過去在評價達高峰時期，繳出30％左右的營業利益率，放眼後市，摩根士丹利看好亞德客-KY營業利益率將從2020年的30.6％，進一步攀升至2021、2022年的33.2與33.5％，鑒於獲利動能強勁，把推測合理股價升至1,400元。

上銀2011年本益比區間則落在13～45倍之間，與亞德客-KY相似的是，其評價通常也與營業利益率有顯著相關，考量獲利上升，給予580元推測合理股價。

(工商 )