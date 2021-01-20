在疫情、政治議題接連衝擊下，全球金融重鎮香港恐引發一波金融巨頭出走潮，美國知名對沖基金Elliott就關閉香港辦事處，成為首批結束在港營運的大型金融機構之一，讓外界擔憂會否有其他基金、機構跟進退出。

Elliott在2021年1月1日結束在香港15年來的運作，把駐香港的員工轉移到倫敦和東京辦事處。Elliott在給投資人的備忘錄中表示，根據基金作出的長期規劃，集團關閉香港辦事處的交易和投資活動，並於本月1日生效。除日本外，亞洲區主要職位以及在亞洲的交易和投資，都將遷移到倫敦辦事處。

香港經濟日報引述接近Elliott的人士表示，關閉香港業務的決定最初是在2018年初作出的，不受香港近期的政治或法律變化的影響。在過去3年中，該基金將香港的員工人數從大約40人減少到不足20人。

不過英國金融時報引述其他基金說法稱，目前已有逐漸將個別員工或部分業務轉移到亞洲其他城市，原因正是擔心香港的商業環境變得越來越不可預測。

(工商 )