美國總統川普(Donald Trump)台灣時間今天(20日)正式結束4年任期，他常被大陸網民戲稱是「川建國同志」，可能真有其依據，至少歐洲人是這麼認為。英國智庫ECFR(European Council on Foreign Relations，歐洲對外關係理事會)公布12月針對11國、15000人調查，顯示6成歐洲人認為由於川普摧毀美國政治體制，中國將憑經濟優勢在10年內國力超越美國。

看好中國程度也很明顯可以看出歐洲地域差異，由南歐向北歐遞減，而且拉丁語系國家看好度非常高，西班牙認同中國10年內可以取代美國比例甚至達79%，葡萄牙、義大利各72%，西歐龍頭法國63%。非拉丁語系國家，英國58%、德國56%、荷蘭54%、瑞典52%。

僅有2國看好美國維持世界第1強國地位比例超過5成，匈牙利、丹麥，但他們看好中國超越美國比例也達48%，也就是意見分歧。這與各國對自身處境與不同體制信任度似乎是正相關，西班牙、義大利、法國、英國都認為自身體制正處衰落過程，葡萄牙、德國、瑞典相信歐盟體制，波蘭、匈牙利相信西方體制。

２部分問題看法比例與美國政治體制是否崩潰相當。6成歐洲人認為美國政治體制完全或部分崩潰，也只有2國認為美國政治體制依然運作完全或某程度良好，分別是匈牙利、波蘭。但值得注意的是，此調查是在1月6日川普支持者攻入國會大廈之前完成，因此匈牙利、波蘭人看法也可能改變。

在比較美國與歐盟時，僅有9%歐洲人認為美國比歐盟更值得信任，而且在歐陸國家此觀點比例最高的法國也僅22%認同。根據交叉比對，這些人在國內選舉時傾向右翼民粹政黨。如果問題換成「我們最信任的西方國家」，歐洲人選擇美國的比例也是歷史新低20%，而且這些選擇美國的人還是有高達53%認為，10年內美國會被大陸超越。

調查還顯示，６成受訪者認為歐洲應該在中美對抗、美俄對抗中保持中立​。最令人意外的是，美國最堅定的歐洲盟友英國有74%民眾認為不能總靠美國保衛自身安全，甚至高於歐陸各國平均值67%，顯示川普似乎已經徹底摧毀歐洲對美國信任，此外有約2/3受訪者認為歐洲應該構建自身國防能力，而且對中美發生新冷戰(Cold War)感到厭煩。

ECFR在7個歐洲國家首都設有辦公室，其自由策略中心負責人柯拉斯泰夫(Ivan Krastev)解讀這份民調，還引用實際上締造德意志帝國的「鐵血宰相」俾斯麥(Otto von Bismarck)諷刺美國名言：「上帝對傻瓜、醉漢，還有美利堅合眾國有特別天意。」(英譯版本原文God has a special providence for fools, drunks, and the United States os America.)

柯拉斯泰夫認為，大部份歐洲人對拜登(Joe Biden)當選美國總統感到高興，但他們同時不相信美國能在其領導下再起，川普得到超過7400萬票也使歐洲人認為美國選民不值得信賴。他總結，拜登可望重建美、歐跨大西洋主義盟友關係，但歐洲人更渴望開拓自身的道路，而不是緊跟華盛頓的對華政策，川普可能沒有為美歐關係留下陰影或迷霧，但他確實留下了疤痕。

(中時新聞網)