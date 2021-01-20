人聲鼎沸的桃園區南門市場有確診夫妻足跡，連續2天消毒並停市1日，因傳統市場不在8大類場所內，桃園市長鄭文燦20日宣布，強制要求攤商跟顧客戴口罩，指示衛生局研擬條文，公告後開始開罰，最快1周內進入傳統市場未戴口罩，就可依傳染病防治法開罰3000至1.5萬元。

鄭文燦20日主持防疫會議時表示，桃園醫院9名確診者的社區足跡，桃園都做好了調查，該封館消毒就封館消毒、該休市消毒就休市消毒，針對疫情升溫增加消毒頻率，指示環保局針對室內360幾個處所，改成1周消毒1次，包括這次確診足跡的南門市場周邊、機捷A7站附近的社區公共區域等，都要執行消毒計畫。

另外針對傳統市場，經發局已向各市場自治會宣導，攤商和顧客進入市場都要強制戴口罩，鄭文燦表示，除了八大場所以外，傳統市場雖然是開放區域，但因人潮較多，必須要強制戴口罩，指示衛生局發布公告，現在先宣導期，公告後就會比照八大場所有罰則，開罰3000至1.5萬元。

桃園的居家隔離跟檢疫的數字本周也明顯上升，鄭文燦說，民政局負責的居家檢疫已經超過4000人，衛生局負責的居家隔離也有152人，部桃則是353人，數字都有成長，請各單位要給同仁支持鼓勵，務必讓第一線隔離、居家檢疫的防疫工作可以做好，也呼籲隔離、檢疫的民眾不能趴趴走，務必按照規範進行。

(中時 )