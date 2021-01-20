大陸清甜女星鄭爽與素人舊愛張恒分手已1年多，近日張恒表示不願再忍詐欺等罪名滯留美國等抹黑，踢爆鄭爽找代孕生了一雙子女，更有雙方家長協商的錄音檔流出，疑似鄭爽的女聲說出：「孩子打不掉，煩死了」，想遺棄孩子的黑料曝光，讓她形象崩毀，演藝事業受到重創，而鄭爽事後兩度發聲，反指張恒劈腿，鄭爸爸也出面護女，在微博寫下長文，怒批張恒與其家人「一家渣」，還指張恒跟鄭爽交往期間出軌N次，手機裡存有偷拍的不雅視頻。

鄭爽與張恒在2018年5月，因合拍節目爆出緋聞，同年8月認戀，隔年還攜手上了《女兒們的戀愛》，不料同年底宣布分手，隨後兩人爆出借貸糾紛並告上法院，如今男方踢爆鄭爽找代孕，音檔隨之曝光，爆出在胎兒七個月大時，鄭爽與其父母想打胎、棄養等黑料，引發軒然大波，外界一面倒撻伐。

鄭爽爸爸微博發文護女。(翻攝自鄭爽爸爸微博)

眼見女兒遭到排山倒海攻擊，鄭爽爸爸鄭成華發文護女，表示一切都是斷章取義，更大罵張恒一家太壞，「陰險狡猾，極品渣男，一家渣！為了金錢不擇手段，卑鄙下流！」，表示鄭爽在這場戀愛中，不僅情感上受重傷，經濟上更是損失慘重，「開公司所有的支出全是我們支付的，都打水漂了，借給他個人2000萬，到現在不還，還舔臉說是給他的工資！不要臉！軟飯硬吃第一名！」，鄭家

是被要脅的一方，勸外界別憑單一說詞就下定論，，「你根本就不知道事情的真相是什麼」。

鄭爸爸更大爆，張恒在跟鄭爽交往期間，出軌了N次，手機裡還有偷拍的不雅影片，「看到了這些哪個女孩熱戀期間能接受這個事實？他是不斷的要挾我們的，懂嗎？完全就是小人」，表示女兒鄭爽是以白頭偕老為目的跟張恒交往，「但他是奔著騙的目的跟爽兒交往的！他太渣了，而且渣男的媽媽事後跟我說：我家兒子不就是出個軌嗎？有什麼了不起的，你說這是一個女人做媽媽說出口的話嗎？有這樣的母親，兒子能好到哪去！」。

鄭爸爸表示，流出的墮胎、棄養音檔，是張恒家人來假情假意談和解道歉的時候，偷偷錄下彼此6個多小時的談話，且斷章取義，「我們沒有任何防範的情況是有激怒和引導性想要的話，他想聽的話的發出去，多麼惡劣！」，也表示鄭爽跟家人早把事情委請律師處理，強調鄭家是負責任的家庭，從沒放棄要負責這兩個孩子，鄭爸爸要求還原事實真相，「你以為他們真的那麼有善心嗎？幾天前已經要挾我們私下和解，否則就要黑我們，堅定不要讓惡人再欺騙別人了！」。

(中時新聞網)