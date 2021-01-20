案864接觸者進台北101上班，公司內部公告。（圖／翻攝畫面）

確診護理師（案863）的丈夫（案864）在某收容機構擔任輔導老師，今傳出其非同住但曾短暫接觸過的親屬，在17日與他接觸過後，18日進入台北101的一家知名會計事務所工作，目前該親屬已被匡列接觸者，第一次新冠肺炎檢驗結果為陰性，而曾與其接觸的10位同事則返家自主管理。

一家知名會計師事務所內部公告指出，指揮中心昨（19日）公布的本土個案中，確診護理師的丈夫（案864）為事務所員工非同住但有短暫接觸過的親屬，目前該同仁已經被匡列，並進行採檢，據了解，同仁第一次新冠肺炎檢驗結果為陰性。

公告內容也提到，該名同仁是在1月17日下午與案864短暫接觸，並於18日上午進入本所101的辦公室，期間接觸10名同仁。本所於18日下午接獲同仁主動回報後，已要求同仁進行居家隔離，並要求另外10位同仁返家進行自主健康管理，而這10位同仁目前健康狀況良好，皆未到客戶外勤處。

會計師事務所表示，將會每日持續關切居家隔離者的健康狀況，並提供必要的協助，以利後續的追蹤與採檢。而公司也在18日收到消息之後，該名同仁的樓層已經消毒，為求謹慎，其他樓層也將於19日至21日全面消毒。

事務所最後也提醒全體同仁，無論外勤或在所内，如無法保持社交距離，請全程配戴口罩，保護自己也是保護他人。

對此，台北101表示，去年起就落實高規格防疫措施，去年12月更換最新的紅外線掃描儀器，能掃描臉部、確認進出者是否有發燒，其他措施包含限制電梯人數、要求搭電梯務必要戴口罩以及每層樓一個小時空調換氣。而現在該接觸者已在家隔離，CDC若有後續要求也將盡全力配合。

本土個案關聯圖。（指揮中心提供）

(中時新聞網)