【政新鮮】賴清德批「開除說」不當 楊志良諷「不是笨蛋就是混蛋」

衛福部桃園醫院院內感染擴散，前衛生署長楊志良一句「染疫醫生要開除」，引來府院黨圍剿。楊志良今天炮火全開，他批評蔡英文總統是統派、副總統賴清德不是笨蛋就是混蛋，還提醒衛福部長陳時中要進化，否則1、2個月後疫情會大爆發。

楊志良今天接受《品觀點》專訪前接受媒體採訪，對於桃園醫院的狀況，他認為，醫護人員天天在醫院值班太辛苦了，政府願意花150多憶元蓋5G基地台，可以拿出一部分，讓桃園醫院的醫護人員暫時去住旅館。

楊志良也提到，醫護人員最瞭解自己的狀況，但他們若想篩檢新冠病毒，規定卻很多，他主張就讓他們篩檢吧。同時，對於國內篩檢一次要7000元，他諷刺不知道是國產還是進口的，如果是國產的，陳時中又說非常精準，那這是另一個「護國神山」，會比台積電還要賺錢。

楊志良話鋒一轉，表示「我們一定要支持陳時中，因為一旦他垮了，整個疫情也垮了」。他表示，依照法令規定，中央流行疫情指揮中心總指揮官是行政院長蘇貞昌，但如果真的蘇來當，台灣一定玩蛋，因為蘇剛愎自用、聽不進別人的話，比陳時中還糟糕。不過他也提醒陳時中要進化，不要雙標，否則會折損能量。

對於楊志良的「開除說」，賴清德直指是不當言論打擊防疫團隊士氣。對此，楊志良要賴清德道歉，他反擊，「賴清德不是笨蛋就是混蛋」，如果果賴沒有看到全部發言就這樣批評，那是笨蛋，但如果已經了解還講這種話，那是混蛋，「混蛋比笨蛋還糟糕」。

府院黨近日全力圍剿「開除說」，楊志良感嘆，需要這樣嗎？他表示，如果他當時沒有當烏鴉講這句話，疫情會怎樣，是更好還是更壞，大家自有評斷。他表示，中共國家主席習近平是獨派，每一次講話都讓台灣人更生氣；蔡英文總統則是統派，天天分裂台灣，心中沒有人民。

網路上出現一張楊志良搭捷運拉下口罩講電話的照片，他說，那是去年夏天的事情，當時他旁邊沒人，有維持社交距離。不過，如果主管機關認為他違反規定要開罰，「該罰就罰」。他同時將炮口轉向陳時中，把院內感染的桃園醫院名稱說出來，「要先罰一下」。

(中時 )