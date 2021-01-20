大陸澎湃新聞網20日報導，針對未成年人刑責年齡降低一事，中國最高人民法院20日發布《關於加強新時代未成年人審判工作的意見》。再次強調要嚴格、準確、全面把握責任追究的適用條件和程式，該追究的不能姑息輕縱，同時也要防止不當適用。

2019年10月20日，大連13歲蔡姓少年在家中殺害鄰居10歲女童，棄屍灌木叢，因未滿14歲當時大陸法定刑事責任年齡，裁定凶手實施收容教養，為期3年。全案引發全大陸譁然，而於去年12月26日由全國人大常委會通過刑法修正案，規定已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪、致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任，將於2021年3月1日起施行。

「一段時期以來，未滿14周歲的低齡未成年人實施的殺人、傷害、強姦等惡性犯罪時有發生，引發全社會的高度關切。大連13歲男孩殺害10歲女孩案，更是將輿論關注推向頂峰。

」最高法院研究室副主任周加海說，為回應社會關切，經綜合考慮現階段中國未成年人身心發育情況、違法犯罪情況等因素，經反覆研究、審慎論證，立法機關在《刑法》中增加相關規定。

「這是對中國刑事責任年齡制度所作的重要局部調整。」周加海表示，人民法院將採取有效措施，從辦好案件和做好延伸兩個方面，準確執行好修改後《刑法》以及《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》的相關規定。

一方面，要加強調查研究，強化對下指導。周加海表示，要嚴格、準確、全面地把握追究已滿12周歲不滿14周歲的人刑事責任的適用條件和程式，該追究的依法追究，不能姑息輕縱；同時，也要切實貫徹好限縮、審慎的立法精神，防止不當適用。必要時，要通過出台司法解釋或者指導性案例等方式，明確「特別殘忍手段」「情節惡劣」等的認定標準，以及有關案件刑罰適用的具體尺度，確保法律準確、統一實施。

另一方面，要積極參與社會治理，從源頭上預防和減少「熊孩子」「問題少年」的出現。

「這方面要做的工作更多、更難，同時也更有價值和意義。犯了罪的孩子仍然是孩子。對未成年犯罪人，特別是低齡的未成年犯罪人，不能一判了之、一關了之，而是要認真做好教育、感化、挽救工作，讓他們重回人生正軌，防止他們再次危害社會。」周加海強調。

(中時 )