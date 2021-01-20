2021美國消費電子展（CES），因疫情關係首度採用線上展覽的熱度不減，工研院研發的技術吸引50多家國際產學研進行線上商機洽談，其中「類人雙臂機器人」受國際廠商和媒體矚目，盛讚工研院顯然是「機器人技術領域的領導者」！

工研院運用數位科技，首度以虛擬展示館參加CES 2021數位展，展出AI人工智慧、機器人、數位醫療等12項創新技術，派出30人的國際技術服務團隊，在展覽期間舉辦超過130場的線上一對一合作洽談。

工研院機械所研發的「類人雙臂機器人」，擁有兩隻七軸手臂及仿生手掌，能抓取形狀不規則物件，從事多元工作，還能彈電子琴，廣受廠商和外媒的好評，並被英國科技評論網TechRadar選為CES 2021「最酷機器人」之一。

全球最大生活科技新聞網CNET，更介紹工研院類人雙臂機器人，有別其他只能專精指定任務的工業機器人，擁有類人手臂與手爪，不用特殊工具，即可靈活抓取，並可結合機器學習能力完成複雜工作。

CNET並將類人雙臂機械人拍成專題影片介紹，主持人盛讚「工研院顯然是機器人技術領域的領導者」，表示「很難想像機器人會為我演奏鋼琴」，肯定工研院的創新研發成果。

工研院指出，美國業者看到類人雙臂機器人能拿寶特瓶和輕薄名片等物品，還能彈奏電子琴等，覺得新奇有趣，紛紛洽詢，包括美國智慧監控與物聯網平台公司、歐洲建築管理公司和嵌入式系統公司等廠商，均表示對工研院的機器人技術十分感興趣。

(中時 )