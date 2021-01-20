國民黨立委林思銘接獲投訴，民眾投保產險時，產險公司會要求消費者「綑綁式同意」所有個資利用條款，以至於個資被用於其他營業項目行銷，侵害個資且擾民。林思銘表示，利用個資履約與利用個資行銷是完全不相干的兩回事，要求金管會應立即對業者違法行為開罰、勒令改善。金管會表示，將會展開清查，一旦違反個資法的業者將開罰5萬至50萬元。

依據個人資料保護法規定，對於個人資料的蒐集、處理、利用，必須明確告知當事人使用目的並經同意後，始得加以利用。林思銘檢視全國前十大產險公司要保書，發現產險公司運用其強勢交易地位，在消費者投保時，要求消費者「綑綁式同意」所有個資利用條款，完全沒有不同意的選項，形同簽下賣身契。

林思銘今於記者會上出具全國前十大產險公司「汽機車強制險」線上投保「個人資料蒐集告知事項」，其中蒐集目的多包涵「行銷」及「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定業務」，甚至包括網路購物、電子商務服務，也就是消費者一旦投保後，產險公司就可用以行銷，且範圍不明，民眾被行銷電話騷擾，幾乎已經成為生活的日常。

林思銘強調，利用個資履約與利用個資行銷是完全不相干的兩回事，但不論保險業或金融界，對個資的侵害行為卻普遍存在，要求金管會立即對業者利用單一綑綁條款，迫使民眾個資被應用的情況介入監理管制，並予以開罰。

對此，金管會保險局主秘林耀東表示，所有金融業者與消費者簽訂契約，並依遵守個資法相關規定符合特定目的使用，不得作為其他目的使用，過去曾有對違反個資法的金融壽險業者重罰紀錄，接下來將會展開清查，違者將開罰5萬至50萬元。

(中時 )