影視劇場四方人馬孵舞台劇新作《愛在年老色衰前》4月登場！由大慕影藝出品、劇團「四把椅子」製作，攜手劇場界「百變女王」王安琪與知名劇作家簡莉穎合力推出。

《愛在年老色衰前》由王安琪自編自導兼主演，挑戰70分鐘Solo劇高難度演出形式，以時下都會女子「愛無能」的自嘲口吻，帶給觀眾一場愛慾血淚史。同時主打「微醺看戲」體驗，與知名酒品異業合作，開演前在PLAYground 南村劇場舉辦Before Party形式，適合下班後與朋友打卡小酌、放鬆心情，再進場看好戲開演，觀眾也能一邊小酌，一邊看王安琪一枝獨秀，在交友軟體上奇遇各種荒謬男子的愛慾血淚史。 《愛在年老色衰前》由曾製作話題台劇《我們與惡的距離》、《做工的人》製作公司大慕影藝出品，金牌製作人林昱伶表示，一直以來都很欣賞這幾位創作者，這次同樣從一個好故事出發，但以不同的形式跨界合作呈現作品給觀眾。簡莉穎則負責作品監製、劇本監修，並攜手《叛徒馬密可能的回憶錄》、《服妖之鑑》的劇團四把椅子，激盪影視、劇場跨界新火花。

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