市長盧秀燕、副市長令狐榮達與市議員徐瑄灃、劉士州等，出示周良敦大師書寫「犇向幸福」，要讓市民奔向幸福。（陳世宗攝）

市府提前請152位書法家揮毫春聯，20日開放索取，10點不到民眾就大排長龍等候領取。（陳世宗攝）

國內疫情升溫影響，台中市政府今年取消書法名家公開揮毫活動，調整改為邀請152位書法家提前手寫千份春聯，由市府整理成春聯袋，20日起至22日上午10時在市府川堂及陽明大樓限量發送。市長盧秀燕說，今年傳統賀聯由周良敦大師書寫「犇向幸福」，3隻牛結合在一起的「犇」字，要讓市民奔向幸福。

市府秘書處指出，因應疫情變化，今年書法家現場揮毫贈春聯活動，調整為提前寫好春聯裝待、民眾直接領取方式進行，以減少接觸；每位民眾可收到來自不同書法家用心書寫的作品，如同驚喜包一般，除手寫春聯外，袋內隨機加贈新春小禮。

台中市政府今天舉辦「110年犇向幸福、新春揮毫」記者會，喜迎牛年春節到來，由范學文的翻轉畫藝術表演開場，象徵翻轉舊日，犇向幸福。由市長盧秀燕、副市長令狐榮達與多位局處長，市議員徐瑄灃、劉士州及12位書法家共同開筆，迎接牛年到來。

盧秀燕表示，今年除傳統「犇向幸福」祝福語外，特邀請台中在地青年設計師周煜偉，請他將台中特色地標如湖心亭、國家歌劇院元素結合牛年意象，發揮新穎創意設計另一款創意賀聯，將限量發送給民眾；往後會持續與更多在地年輕有創意的青年設計師有更多合作。

(中時 )