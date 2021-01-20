美國準財長葉倫呼籲擴大疫情紓困方案，但在利多出盡下，日股遭到獲利回吐賣壓襲擊，早盤出現紅翻黑局面。日經225指數早盤收28,504.38點，下跌129.08點，跌幅0.45%。東證股價指數早盤暫收1,846.46點，下跌9.38點，跌幅0.51%。

19日美股因為葉倫一番話，主要指數走高。葉倫要國會議員再邁開大步一點，因為對景氣好處高於債台高築的代價。

三井住友DS資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)認為，因為葉倫國會證詞已提前被媒體揭露，故對日股來說了無新意。不過利多還是激勵指數開高，不過獲利了結賣壓隨後吞噬日經向上意圖。

晶片與電子零組件族群表現相對優異，太陽誘電（Taiyo Yuden）漲4.09％，東京威力科創（Tokyo Electron）漲1.2％，羅姆(Rohm)漲1.69％，東電化(TDK)漲0.57％。

報載，全日空(ANA Holdings)因慘遭新冠疫情衝擊，2020年後三季，一共將虧損超過三千億日元，故公司高層才會宣示進入瘦身大作戰，以後日本國內航班，擴大採用小飛機執行。全日空控股跌2.42％，至於同業日本航空也下跌1.77％。

盤中，漲幅最大的是住友化學（Sumitomo Chemical）上漲8.24％，其次是東京電力控股（Tokyo Electric Power Company Holdings）上漲5.65％。

跌幅最大的是第一三共（Daiichi Sankyo）下跌3.73％，其次是雅虎日本母公司Z Holdings下跌3.25％，商船三井(Mitsui OSK Lines)下跌2.78％。

(時報資訊)