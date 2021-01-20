歐盟金融服務專門委員麥吉尼斯(Mairead McGuinness)周二指出，在對金融穩定性進行評估之前，布魯塞爾不會准許英國金融進入歐盟，貿然行動將成為一種實驗。

去年底達成的脫歐後貿易協定，並未涵蓋金融服務業，英歐雙方預計在三月底對金融業務的監管簽署合作備忘錄；但是歐盟方希望英銀行實際的准入再晚一些。

麥吉尼斯表示，將考慮金融穩定性的影響，同時也考量英方要脫離歐盟規則的意圖。

英方曾表示，希望修改部分規則，但不是要弱化標準；歐盟將決定英方的規則是否為「對等的」。英國央行行長貝利(Bailey)此前曾在議會大力批評，歐盟方只想保護歐盟較弱勢的金融業，而不是想對顧客提供更好的服務。

從1月4日開始，每日65億歐元的股市交易離開了倫敦，前往歐盟地區。銀行家表示，轉換銀行的成本巨大，即使英國同意歐盟的對等性規則，業務也不太可能再回來到倫敦。

歐盟執委會在周二發布一策略報告，希望加強歐元在目前全球以美元為主導的金融體系角色，減少對美元依賴。而將衍生品的跨境結算從倫敦移往歐盟，正符合上述目標。

麥吉尼斯認為，歐洲不是想將所有東西帶回家，並認為對英國金融服務的風險評估將是2021年或之後的一巨大的工作量。

(時報資訊)