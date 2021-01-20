永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計盤點2020年雙北市前五大熱門點閱社區，台北市的第一名由中山區的「大直美堤花園」拿下，大安區的「大安國宅」與「成功國宅」囊括第2、3名，而文山區的「觀星台北」與信義區的「忠駝國宅」則分占第4、5名；新北市的部分，由新店區的「美河市」奪下榜首，同為新店區的「玉上園」及板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」還有汐止區的「瓏山林」也榜上有名。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，從熱門社區點閱數據可以觀察民眾偏好的物件類型、購屋條件、總價預算等資訊，統計2020年民眾在網路物件點閱上可以發現，台北市購屋者尋找的物件大多為屋齡20年以上、平均總價2500萬左右的中古屋；而新北市則是以屋齡較低、交通機能良好的新古屋較獲消費者青睞。

據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為：「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「觀星台北」與「忠駝國宅」。前五名的社區中有四個社區都是「國宅」，包括「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」以及「忠駝國宅」。謝志傑說明，觀察台北市購屋者偏好的物件，五個社區的屋齡都在20年以上；成交物件則是以30-50坪的三房型產品為主；平均總價大約落在2500萬左右的價位；若從單價來看，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

新北市熱門點閱前五名社區，依序為「美河市」、「新巨蛋」、「巨蛋」、「玉上園」及「瓏山林」。謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗；總價帶的部分，套房的總價大約在600-1200萬之間、三房型物件則落在1500-2500萬的區間；若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了汐止區的「瓏山林」外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。

(時報資訊)