今年以來，中國北水南下的資金潮相當洶湧，造成「千億資金下香江，港股暴漲」的現象，究其原因，主要還是去年港股跌多了，估值低、股利高，導致尋找價值漥地的資金大舉南流。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，今年以來中國大陸「北水南下」，資金大水漫灌港股，港股通19日淨流入266億港幣（約957.6億台幣），再刷新歷史單日最高紀錄！南向資金流從2019年開始逐年翻倍成長，到2021年資金流入速度又顯著提高，今年以來統計至1月18日，淨流入金額高達1131億元人民幣（約4897.2億台幣），約為去年全年淨流入的五分之一！資金簇擁下恒生指數上漲8.9%，恒生中國高股息率指數上漲7.7%，反觀同期上證指數僅漲2.7%。中國內地資金正逐漸成為港股的「主力」。

葉松炫解釋，北水南下主要是因為港股估值便宜， 2020年上證指數繳出亮麗的13.9%漲幅，成分股以金融、地產為主的恒生中國高股息率指數卻跌了10%，導致目前AH股溢價仍處於歷史相對高點約35%。溢價越高，就代表A股越貴，內地投資者正在尋找低估值資產，去年股價受壓的港股，指數水準仍未回到疫前水平，不僅具補漲空間，且擁有股利優勢；根據恒生中國高股息率指數最新月報，其股息率約7%，遠高於A股不到2%的股息率，建議投資者不妨順勢操作，多加留意追蹤恒生中國高股息率指數的ETF。

中信中國高股息ETF（00882）有投資中國，法定來自中國企業的配息仍須計入境內所得。中信投信預估，該ETF約有4成的配息需要考量稅負，若和台股ETF相比，100%配息計入境內所得，仍較具稅負優勢。00882訂價只有15元，未來配息可能達7%至8%，參與高配息有高CP值。

(時報資訊)