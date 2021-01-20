直得(1597)調漲產品售價，股價今天逆勢再攻百元，盤中漲幅達到8.5％。

直得去年12月營收1.32億元，年增率超過3成，2020年營收13.82億元，年增6.27％。由於目前缺工，目前積極徵人，希望補足後段人力需求，法人估計1月營收至少1.2億元以上，若農曆年後人力能夠增加，3月起營收更能明顯成長。

直得許多客戶在去年12月開始追單，加上去年10月又取得新加坡半導體客戶大單，訂單需求一直到今年6月，目前產能供不應求，公司也通知客戶產品調漲5％。公司樹谷二廠最快6月完工，若7月可拿到使用執照，預計今年第3季下旬投產，產能規劃上，產值約是集團現有產能的2到3倍。

公司2020年倒吃甘蔗，全年營收年增6.27％，主要微型滑軌比重攀升到69.52％，全年毛利率約40.96％，法人估計每股盈餘2.5元，保守估計今年營收年增2成。

(時報資訊)