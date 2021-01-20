葉倫（Janet Yellen）成為美國史上第一位女性財政部長的過程進展順利，在周二出席具關鍵性的參議院聽證會後，國會可能在本周末前就其職位的確認進行投票。

在這場會議上，出席的議員就稅收、對中政策，乃至於氣候變遷等眾多議題向葉倫提出質詢。儘管沒有跡象顯示有人反對葉倫的提名，但一些議員對美國的財政之路，以及拜登政府可能美國富人和公司加稅的可能性仍表達關切。

民主黨參議員魏登（Ron Wyden）表示，參議院可能在周四就葉倫的財長職位確認案進行全院表決。

葉倫在參議院聽證會上發表的意見可歸納為五大重點。

首先葉倫坦承可能提高富人稅與企業稅，但也強調不是現在。葉倫解釋總統當選人拜登贊成對富人與企業提高一些稅負，為遠大的國內議題提供資金，包括讓美國度過新冠肺炎疫情，並在涉及公司稅時，避免全球經濟體之間「競相沉淪」（Race to the bottom）的競爭現象。在川普於2017年推出減稅方案前，美國對獲利課徵的稅率在已開發國家中最高。但葉倫表示，目前的重點在於提供援助，以及幫助美國家庭維持生計，而非加稅。

葉倫提到第二個重點是「財政健全」，但同樣強調不是現在。在面對國家財政欠佳的諸多問題上，葉倫表示，未來總會討論債務與赤字等問題，但要等到經濟已從疫情衝擊中復甦再談。在2020財政年度結束時，美國預算赤字超過3.1兆美元，目前國家債務負擔已經達到27.7兆美元。

葉倫表示，財政部長必須為「財政理性」發聲，我承諾會這麼做，我們的財政需要長期永續的發展，但現在、短期內，我認為我們有能力承受得起讓經濟復甦、讓我們度過疫情，並減輕疫情對家庭與小型企業造成的負擔。

葉倫並提及對中國的立場仍將強硬，她表示，讓中國改變方式仍是新政府的重點所在，不過拜登可能避免川普採用的單方面做法，而偏好「與我們的盟國合作」。葉倫表示，我們必須應對中國的濫權、不公平與非法行為，中國透過傾銷產品、豎立貿易壁壘，並向企業提供非法補貼，來削弱美國公司。

葉倫提到的第四個重點是支持美元。過去川普公開力挺美元走軟，這是之前白宮極少表達的立場，也顯然不是新政府的立場，葉倫表示，新政府想要穩定的貨幣，但其價格應由市場力量決定，美國不會尋求靠貨幣貶值獲取競爭優勢，我們應該反對其他國家這麼做的意圖。

最後葉倫在聽證會上力挺推出更多激勵措施，其待辦事項清單上的第一件事，可能是指導政府進行新一輪財政支出。拜登在上周提出了規模達1.9兆美元的新紓困計畫，以幫助美國渡過疫情難關。葉倫表示，如果我獲得確認成為財政部長，那將是我的核心重點，將聚焦於美國勞工、城市或鄉村居民的需求，並確保我們擁有一個能提供良好工作與薪資、具競爭力的經濟。

(時報資訊)