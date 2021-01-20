◎鎮瀾宮搶頭香取消、台北燈節延後 全台大型活動異動一次看

部立桃園醫院確診連環爆，8天內累計9名本土個案，中央流行疫情指揮中心昨強烈建議停辦各大型活動，由交通部主辦的台灣燈會昨第一時間喊卡，台北市長柯文哲今早宣布，台北燈節延後、年貨大街停辦，大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮今也決定，取消除夕搶頭香活動，法鼓山除夕敲鐘祈福改成線上直播、限縮名額。

◎有防疫旅館、1人1房才准入境 高鐵自由座視疫情滾動檢討

國內疫情隨時有擴散可能，2021年台灣燈會確定取消。談及春節疏運有無因應措施？交通部長林佳龍今日表示，已請民航局督導、落實，入境者必須有防疫旅館或一人一房才能放行；高鐵自由座及飲食是否取消，會隨疫情發展做決定。

◎被爆捷運脫口罩講電話 楊志良曝真相：該罰就罰

網路上流傳一張前衛生署長楊志良搭捷運拉下口罩的照片，引發網友爭論。對此，楊志良今(20日)現身回應，表示照片中穿白色長袖襯衫，這是他夏天時會穿得衣服，應該是去年夏天的事，這兩天都戴圍巾、帽子，「若要開罰，那北捷要告訴我是哪一天，照規定該罰就罰。」

◎化學兵連2日現身部桃 協助轉院病患消毒

部桃上周爆發院內群聚感染，指揮中心為嚴防疫情擴散，19日指派陸軍六軍團33化學兵前進部桃，協助轉院病患消毒，並於當日下午3時許開始作業，20日早上10時許，記者在部桃現場又見化學兵在後棟出入口消毒。

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(中時新聞網)