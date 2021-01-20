前衛生署長楊志良近日因一席「醫護開除說」，還有在捷運上沒有戴口罩的照片流出，被網軍帶風向而遭瘋狂圍剿，楊志良今日接受廣播主持人王淺秋專訪時，淚灑錄音間，強調自己不是因為遭受輿論攻擊而感到委屈，而是希望衛福部長陳時中防疫工作勿淪雙標，避免小疏忽造成更大的傷害。

網路上流傳一張楊志良搭捷運拉下口罩的照片，被批評是「防疫破口」，楊志良今日在廣播節目上，以他所穿的服裝還有車廂廣告背景來判斷，應該是去年夏天，絕不是近日，但楊志良也大方回應，口罩是應該戴好，希望這位拍他的民眾應該能提醒他戴好口罩。

談起這段時間被攻擊，特別是就開除醫護人員的說法，遭網軍圍剿，楊志良指出，他從一開始提出意見，就不是為了批評醫護，而是提醒防疫，避免小疏忽造成更大的傷害，但不幸所有預言現在都已經發生，所以他還是會堅持當烏鴉。

楊志良也對陳時中喊話，更提出建議，希望陳時中公布篩劑價格為何這麼貴？所使用的是什麼品牌？為什麼不給有意願篩檢的醫䕶人員免費檢驗？楊志良呼籲陳時中，不要再雙標，同時還要避免行政院長蘇貞昌接管防疫任務，陳時中唯有為全民挺住，才能面對即將到來的更艱困疫情。

(旺報 )