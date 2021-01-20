衛福部立桃園醫院爆發院內群聚感染，指揮官陳時中坦言，桃醫「遭強勢病毒株攻擊」。台大醫院前感染科醫師、部落客林氏璧指出，造成目前新冠大流行的病毒，傳染力已比原本首波病毒高出4至8倍，民眾不可不防！

釀桃園醫院風暴的，是一名從美國回來的確診者案812，他傳染給案838（醫師）後，案838又在院內傳開，導致疫情一發不可收拾。林氏璧表示，案812帶回來的，就是有D614G突變的病毒株，「這株去年2月在歐洲出現，後來散布到全世界成了強勢株。」

林氏璧指出，該病毒株的傳染力，遠比最初的病毒多4至8倍，2020年6月起從美國或其他地方的境外移入，大概都是這一株，但致死率及重症率沒有較高。

他強調，南非、英國、巴西等國的變種病毒，也都帶有D614G的突變；美國到底有沒有新的突變，目前沒有定論。民眾除了戴好口罩，盡量不要東摸西摸，酒精、乾洗手最好自備。

陳時中透露，目前全世界正在流行的多是「這隻強勢病毒」，病毒存在已久，是美國主要流行株；也不是英國或南非的變種，它只是跟原始病毒不同而已。

(中時新聞網)